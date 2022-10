Tanti auguri Matt Damon | i cinque ruoli più importanti della sua carriera

Leggi su movieplayer

(Di sabato 8 ottobre 2022)compie 52 anni. Per l'occasione ripercorriamo la suarintracciandoiconici che lo hanno consacrato, da Will Hunting a The Martian. Nel (non troppo) lontano 8 ottobre 1970, a Cambridge, nasceva l'attorehew Paige, a tutti noi conosciuto semplicemente come. Oggi, la star spegne cinquantadue candeline. Lungo la suaha avuto modo di collaborare con grandi autori del panorama internazionale (come Clint Eastwood, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg o Martin Scorsese) e interpretareindimenticabili. Dal protagonista di Will Hunting - Genio ribelle, diretto da Gus Van Sant, sino all'attesissimo Oppenheimer di Christopher Nolan (con cui ha partecipato anche alla ...