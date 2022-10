Serie C girone C settima giornata la capolista Crotone liquida anche la pratica Avellino con gol di Chirico’ su rigore e Petriccione

Tuttocampo

Gara intensa a Potenza tra Potenza e Pescara che termina con una vittoria ospite per 1 - 3 nella gara diC . Gara piena di emozioni che si sblocca al minuto 8 con la rete di Lescano. Matino la pareggia poi al minuto 25 , ma nel recupero della prima frazione ospiti ancora avanti con Cuppone e ...Termina 1 - 0 il match tra Latina e Taranto , match valido per la settima giornata delC del campionato diC 2022/23 . La partita, disputata allo stadio Francioni, è stata decisa dalla rete di Sannipoli . Vittoria importante dunque per il Latina , che sale al quinto ... Serie C Girone C, la 7^ giornata! A partire dalle ore 15:00 di domenica 9 Ottobre, saremo live dallo stadio “Stadio Ugo Gobbato” per raccontarvi Afragolese–Nocerina, gara valida per la sesta giornata del Campionato di Serie D, girone ...Calcio Serie A. Il Milan fa la voce grossa ... il Chelsea martedì 11 ottobre alle ore 21.00 - ancora a San Siro - per la quarta giornata del Girone E di Champions League. Non c'è spazio per alcuna ...