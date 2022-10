Romics 2022 | il Festival Internazionale del Fumetto torna a Roma | ecco quando | ospiti e programma completo

... uno dei padri fondatori della rivista Frigidaire , dagli anni Settanta maestro incendiario del rinnovamento del fumetto italiano, premiato con ild'Oro. Un'edizione deluxe raccoglie ...Un'ottima iniziativa, presentata all'interno di, per aiutare i giovani alla comprensione della nostra storia con un linguaggio adatto a loro e con personaggi che diventano eroi come i ...Romics anima la Fiera di Roma. La XXIX edizione del Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games è cominciato giovedì 6 e si chiuderà domenica 9 ottobre. L’entrata è consentita ...Due panel alla 29ma edizione del Romics alla Fiera di Roma saranno dedicati domenica 9 ottobre a due film di genere: il fenomeno Everything Everywhere All at Once e il thriller Fall.