(Di sabato 8 ottobre 2022)cerca ilgol a Sancontro una grande, mai contro il Milan in bianconerocerca ila San. Il serbo èdi una rete importante da aggiungere al suo palmares. Da quando è arrivato in bianconero non ha mai segnato alle dirette concorrenti e ora il suo momento di forma è tale da potergli chiedere questo scalpo in una partita determinante per entrambe le squadre. Il mese sembra essere partito bene con i gol in Nazionale, quello al Bologna e in Champions League al Maccabi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Il tecnico Simeone sarebbead acquistare una punta d qualità anche in considerazione del ...potrebbe presentare un'offerta da 40 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata per...Turn over in difesa dove riposa Bonucci Ore 21:13 - Altra chance perTriangolo Di Maria - ... Il polacco sarà in panchina questa sera,ad entrare in campo in caso di necessità. Ore 19:26 - ... Pronto, Dusan Vlahovic alla ricerca del primo squillo a San Siro Dusan Vlahovic cerca il primo gol a San Siro contro una grande, mai contro il Milan in bianconero Pronto, Dusan Vlahovic cerca il primo squillo a San Siro. Il serbo è alla ricerca di una rete importa ...In campionato, grazie al gol al Bologna, la sua media è buona (cinque gol in nove partite) ma, in Champions League, il suo rendimento, almeno fino ad ora, non è all'altezza del suo nome. Vlahovic non ...