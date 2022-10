Mo | due palestinesi uccisi in operazione israeliana a Jenin

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos/Dpa) - Due ragazzi di 17 anni sono statioggi nella città palestinese di, nella Cisgiordania settentrionale, in un'- ha affermato l'esercito israeliano - che aveva lo scopo di arrestare un sospetto terrorista palestinese militante nella Jihad islamica. Lo ha reso noto il ministero della Salute palestinese. Secondo quanto riferito da Israele, decine diavrebbero lanciato ordigni esplosivi e bottiglie molotov contro i soldati, che hanno risposto uccidendo i due ragazzi. Secondo il ministero di Ramallah, almeno 11 persone sono rimaste ferite, tre delle quali gravemente. I decessi di oggi arrivano dopo l'one di due adolescenti, ieri in scontri con le forze israeliane.

Un palestinese è stato ucciso oggi in scontri durante un'operazione dell'esercito israeliano nei pressi del campo profughi di Jenin nel nord della Cisgiordania. (ANSA) ...