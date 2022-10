Mandragora | è psicosi | stop vendita spinaci | altri casi sospetti in Campania E spunta l' ipotesi sostanze chimiche

(Di sabato 8 ottobre 2022) In 48 ore, è scattato l?allarme in tutta lae glisono scomparsi dalle tavole dei consumatori e dai mercati all?ingrosso. Due giorni fa, l?intossicazione da...

... interviene il presidente di Confagricoltura L'Aquila, Fabrizio Lobene : 'È azzardato e fuorviante affermare che i fenomeni di intossicazione dopo il consumo di spinaci contaminati da, ......è scattata la. Sotto i riflettori sono finiti 7 bancali di spinaci che sarebbero stati contaminati da sostanze tossiche per l'essere umano. Sin dal primo momento si è parlato di, ...L’Aquila. E’ azzardato e fuorviante affermare che i fenomeni di intossicazione dopo il consumo di spinaci contaminati da mandragora, siano da attribuire alle aziende produttrici di spinaci che operano ...Confesso: in frigo ho mezzo chilo di spinaci freschi di cui non ho ancora deciso che fare. Le foglie sembrano normali, l'odore è il solito, non c'è traccia di radici dalla ...