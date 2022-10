Kiev colpisce il ponte in Crimea

E in tempo reale il quotidiano britannico the Guardian scriveva che il post, "sembra suggerire la responsabilità di" dell'incendio di questa mattina che ha distrutto parzialmente il ponte Kerch. ...Il Ministero della Difesa diha rilasciato su Twitter le immagini di un drone in grado di sganciare ordigni mentreun gruppo di soldati russi nelle campagne ucraine. Il velivolo capace di trasportare armi e filmare ...Putin ordina un'indagine. Mosca conta 3 morti. Kiev: "E' solo l'inizio, ciò che è illegale deve essere distrutto". Putin nomina un nuovo comandante delle forze militari in Ucraina, è il generale ...Il sabotaggio ha rappresentato per Mosca un grave smacco: ecco cosa sta emergendo dalle prime indagini condotte dai russi ...