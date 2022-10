Inter | slitta la data per il rientro di Lukaku

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’e i suoi tifosi attendono con ansia ildi Romeluormai fermo ai box dopo soltanto tre gare di campionato. Simone Inzaghi attende con ansia il suo centravanti, che continua a lavorare sodo per tornare il prima possibile e trascinare la sua squadra dalle acque agitate in cui si è cacciata dopo gli ultimi risultati negativi.Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, laper il ritorno diin campo sarebbe stata fissata per il prossimo 16 ottobre, quando la suaaffronterà la Salernitana in campionato. Il popoloista lo aspetta, e anche il campionato italiano è ansioso di vedere all’opera uno dei suoi protagonisti più attesi.

l'ufficialità dell'arrivo di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria, con il quale è ... formazione guidata da Thiago Motta che con Stankovic vinse il Triplete all'. Possibile un ...L'ex centrocampista dell'del Triplete sara' il terzo tecnico serbo nella storia dei liguri dopo Vujadin Bokov e Sinisa Mihajlovic. In questa avventura Stankovic sarà accompagnato anche da ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Inter, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sui due attaccanti infortunati e sui possibili tempi di recupero.