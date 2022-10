Impresa di Filippo Ganna È suo il nuovo record mondiale dell' ora

(Di sabato 8 ottobre 2022) AGI -, ciclista supersonico: 56 chilometri e 792 metri pedalati in sessanta minuti. Storico, leggendario, 'Pippo'ha spostato in avanti di almeno un decennio la barriera del'ora del ciclismo. Il fuoriclasse del ciclismo italiano, che da mercoledì prossimo sarà impegnato nei Mondiali su pista, è entrato nella storia stabilendo un primatoincredibile che nemmeno lui avrebbe pensato di realizzare. "Un metro in più è sufficiente", aveva detto poche ore primaa gara facendo riferimento al primato del britannico Dan Bigham di 55,548 chilometri. Invece, il 26enne di Verbania del Team Ineos Grenadiers ha fatto meglio di 1.244 metri, un'enormità. Sui listelli di legno di abete siberiano del 'Tissot Velodrome Suisse' di Grenchen nel ...

Celebrazione anche per l'dell'azzurr oGanna , capace di stabilire il nuovo record dell'ora nel ciclismo su pista. All'estero, spazio ai risultati di Premier, Liga, Ligue 1 e Bundes . ...56.792 km/h.Ganna frantuma la storia a Grenchen. In Svizzera il corridore di Verbania della Ineos, già ... Nel 1935 anche un savonese riuscì in un'tanto ambita per i corridori che mette ...L’Ora “illegale” di Filippo Ganna che riscrive la storia: il nuovo Record dell'Ora è 56,792 km. Stracciati i record di Bigham e Boardman, battuto anche il limite non omologato.GRENCHEN - 09-10-2022 -- Per tutti coloro che ieri sera si fossero persi la diretta tv dell'impresa di Filippo Ganna sul record dell'ora, proponiamo il video con gli highlight dell'evento nel velodrom ...