Gabriele Balbi al Wired Next Fest | quella digitale ormai è una rivoluzione permanente

(Di sabato 8 ottobre 2022) L'accademico analizza la trasformazione dell'accelerazionein una sorta di ideologia che, come tutte le altre, non può fare a meno di idoli e feticci

Wired Italia

Ultima questione: quale il ruolo dell'informazione pubblica e degli intellettuali I tanti ospiti, Marco Vigevani,, Simonetta Sciandivasci, Giovanni Boccia Artieri, Marianna Aprile, ...A seguire, Alessio Del Bue , ricercatore responsabile del laboratorio Pavis dell'istituto italiano di Tecnologia a Genova, e, professore associato in media studies presso l università ... Wired Next Fest, cosa fare sabato 8 ottobre Dopo l’ufficializzazione della nascita del Comitato del Nord si affilano le armi in vista delle assise. Ecco i nomi: Zaia e fedelissimi, veterani e ...Il racconto della rivoluzione digitale, la sua mitizzazione e non soltanto da parte dei guru della tecnologia, ma anche di politici, imprenditori e giornalisti è una costante del nostro tempo. Lo racc ...