Dzeko doppietta e l’Inter batte il Sassuolo 2-1

Questo sabato di Serie A si è aperto con la sfida tra Sassuolo e Inter in cui i nerazzurri hanno vinto per 2 - 1 grazie alladi Edin. Alle 18 tocca al Milan che ospita in casa la Juventus. Mentre alle 20.45 si gioca Bologna - Sampdoria ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Sassuolo - Inter, la cronaca ...I nerazzurri si portano a 15 punti in classifica, resta a 12 la squadra di Dionisi Unadi Edin, che sale a 101 gol in Serie A, rilancia l'Inter anche in campionato, dopo il successo sul Barcellona in Champions. I nerazzurri di Inzaghi si impongono 2 - 1 sul Sassuolo al ...L'Inter batte il Sassuolo per 1-2 al Mapei Stadium grazie alla doppietta di Edin Dzeko: le parole di Simone Inzaghi al termine del match ...L'allenatore dell'Inter è soddisfatto dopo la seconda vittoria consecutiva: "Handanovic valore aggiunto. L'astinenza di Lautaro non mi preoccupa".