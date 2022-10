Dramma sfiorato a Uomini e Donne | cast e pubblico sotto shock

(Di sabato 8 ottobre 2022) La trasmissione diè rimastadopo averla tragedia. Nella puntata di pochi giorni fa del famoso programma televisivo, tutte le persone sono rimaste scioccate dalè condotto da Maria De Filippi e va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Nelle L'articolo proviene da CheSuccede.it.

CalcioToday.it

Tempo di Lettura: 1 minuto Attimi di paura si sono vissuti nei pressi dell'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli a causa di un episodio abbastanza singolare. Un giovane, infatti si è recato in ...Eboli .davanti all'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. Un giovane, recatosi all'ospedale per dare un passaggio a casa al nonno, lo avrebbe inavvertitamente travolto con il suo ... Dramma sfiorato in casa Galliani: il gesto di Allegri svelato su TVPLAY La trasmissione di Uomini e Donne e tutti coloro che la compongono sono stati sotto shock dopo aver saputo della tragedia sfiorata ...Bambino di 2 anni ingerisce hashisc, denunciato il padre che aveva lasciato la droga del tutto incustodita nella camera da letto dal padre ...