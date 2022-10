Così Putin sta manipolando anche il nostro istinto di sopravvivenza

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 ottobre 2022) Non nascondiamoci. Oggi tante persone nel panorama politico italiano e internazionale si dimostrano riluttanti nel prendere una posizione netta a sostegno della resistenza militare ucraina perché hanno paura che si possa scatenare una guerra in Europa e che prima o poi il dittatore russo Vladimirpossa lanciare le armi nucleari tattiche con conseguenze difficili da prevedere. Il timore per il futuro affievolisce la capacità di giudizio e porta persone intelligenti persino a colpevolizzare l’operato di Volodymyr Zelensky, accusandolo di estremismo e di condurre una resistenza che non lascia una via d’uscita ai russi.il Papa ha pungolato il presidente ucraino invitandolo a ricercare il prima possibile una via diplomatica, come se in questo conflitto si manifestassero due torti contrapposti. Un grande intellettuale ungherese, il ...