Confindustria | 2023 a crescita zero Pil 2022 +3 | 4%

(Di sabato 8 ottobre 2022) Gli effetti della guerra in Ucraina li pagheremo con il tempo. Ladelè stata tutta già acquisita nella prima metà dell'anno in corso, +3,4%. Diverso sarà nel, quando si prevede un ...

11.27:crescita zero per ilIl Centro studi distima il Pil 2022 a +3,4%, ma quello dela zero a causa di "shock energetico" e "inflazione record". I costi delle imprese per l'energia aumentano "di 110 ...Lo scenario economico è di 'stagnazione e inflazione'. Sul fronte caro - bollette l'aumento dei costi delle imprese italiane è 'stimato in 110 miliardi di euro nella media del ...Lo shock energetico abbatte le prospettive di crescita, è l'avvertimento del Centro studi, che prevede una stagnazione il prossimo anno, e un'inflazione record al 7,5%. L'aumento dei costi energetici ...