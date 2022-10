Cent’anni in zona Liedholm

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nell’estate del 1979 Nilsandò con la famiglia a Varazze per convincere Ramon Turone, che lui già aveva allenato al Milan, a firmare per la Roma. Con i giallorossi giocava già da tanti anni il capitano Sergio Santarini. Entrambi i calciatori avevano passato i 30 e avevano costruito la loro carriera nel ruolo di libero. Sarà titolare l’uno o l’altro? In ritiro i tre si parlarono.aveva già mezza idea in testa e come allenatore sapeva ascoltare i suoi ragazzi. Dal dialogo nacque il progetto di schierarli in linea: Turone a sinistra, Santarini a destra. E la Roma iniziò a giocare a. In Serie A qualche esperimento di questo tipo c’era già stato: anche il Napoli di Luis Vinicio era moderno. Ma iioli più convinti del decennio successivo, Sacchi e Zeman, lavoravano ancora nei settori giovanili e ...