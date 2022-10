Borussia Dortmund | ecco a chi preferisce cedere Bellingham

(Di sabato 8 ottobre 2022) C'è la fila per Jude, ilprova a blindarlo ma ha una preferenza in caso di cessione: stando a Cadena...

Commenta per primo Nona giornata di Bundesliga che avrà alle 18:30 l'appuntamento più atteso, forse dell'intera stagione. Sono attardate in classifica mae Bayern Monaco sono le ovvie favorite per il titolo . Appaiate a - 2 dalla vetta, si affrontano al Signal Iduna Park nel 124esimo 'Der Klassiker' per invertire la rotta di un'annata ...Commenta per primo Secondo il Sun , è il Real Madrid ad essere la squadra più vicina a Jude Bellingham . Sul 19enne delci sono anche le big della Premier League (dal Chelsea, al Manchester United e al Liverpool). La base d'asta è di 87 milioni di euro. Crystal Palace, anche il Borussia Dortmund sulla giovane promessa Risultati Bundesliga e classifica: le partite della nona giornata nel massimo campionato tedesco tra sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022.Le parole dei protagonisti e i dati e le curiosità più interessanti su un'edizione del Klassiker - la storica sfida del campionato tedesco tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund - diversa dalle altre: ...