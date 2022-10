Ballando con le stelle 2022 | video intervista a Milly Carlucci | «17 numero fortunato | novità ripescaggi»

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 8 ottobre 2022) La nostra, al timone dicon le, che ci ha raccontato ledi questa 17ª edizione e non solo Vi presentiamo la nostrapercon le. La sempre affabile conduttrice ci ha parlato di questa 17a edizione (per lei il diciassette è unportafortuna), delladel possibileo degli eliminati, e della contentezza per aver portato in pista degli over 80, un bel messaggio per gli anziani soli.con leandrà in onda ...