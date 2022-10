Svolta a sorpresa per Ribery | c’è la decisione sul futuro!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’avventura di Franckcon la maglia della Salernitana si concluderà in modo clamoroso: secondo quanto riportato da Il Mattino, il fuoriclasse francese è vicinissimo al ritiro dal calcio a causa di un problema al ginocchio ormai irrisolvibile. L’attaccante granata non gioca dal 14 agosto, quando decise di operarsi per provare a continuare la sua avventura in terra campana, ma dopo alcuni consulti medici ad Innsbruck e Monaco di Baviera è arrivato il responso definitivo.appenderà presto gli scarpini al chiodo, ormai consapevole che a 39 anni i troppi infortuni lo tormenterebbero quotidianamente. Franck– SalernitanaA breve inizieranno le trattative con la dirigenza della Salernitana per rescindere il contratto da 125 mila euro netti al mese, ma il ...