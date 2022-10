Paura per Di Maria e Vlahovic | tentata rapina con loro in casa

La gente del posto abituata a frequentare la zonaandare in cerca di funghi ormai ha. ' Questo fenomeno sta creando grande preoccupazione, ormai non si può vivere senza avere timore - dice ...... attraccato in questi giorni a riva San Biasio, in bacino San Marco in occasione del XIII Trans - Regional Seapower Symposium Tantissima lamafortuna nessuna persona è rimasta ferita. La ...TERNI - La presenza dei carabinieri non è sfuggita a chi vive a Marmore. Gli investigatori, che ieri mattina sono stati impegnati in controlli serrati in varie zone della periferia cittadina ...Durante una manovra un catamarano turistico è andato a sbattere contro la prua dello storico veliero Americo Vespucci che era in riva San Biasio, in bacino a San Marco Incredibile incidente nautico st ...