Gf Vip nomination 6 ottobre 2022 | i nominati di ieri sera | Ginevra rientra nella casa | Sara lascia lo studio

Le nuoveal Grande Fratello2022 Chi saranno i nominati della sesta puntata del Grande Fratello2022 In pole position c'è sicuramente Gegia che dovrebbe avere sicuramente il voto ...... 'Ho un grande scoop da dirvi - ha detto la conduttrice - Stasera Marco Bellavia parlerà al GF, ... Spazio infine alleAdesso gli immuni, nel segreto del Confessionale, fanno i loro nomi. Luca fa il nome di Giaele perché non apprezza i discorsi relativi al marito. Daniele manda in Nomination Gegia perché non riesce a ...5:00 Grande Fratello VIP, puntata 26: ecco le nomination segrete play 13702 • di Mediaset 15:15 Grande Fratello Vip, le nomination segrete degli uomini della terza puntata play 1 • di Mediaset 10:21 G ...