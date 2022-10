Favoriti Giro di Lombardia | chi trionferà a Como?

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sabato 8 ottobre si correrà la 106a edizione deldi, ultimo grande appuntamento dell’anno ciclistico. Sulle strade tra Bergamo ei migliori corridori al mondo sono chiamati a dar spettacolo per ambire alla conquista di questa splendida classica monumento. Ovviamente sono presenti al via piùe dunque di seguito andiamo a vedere chi potrebbe spuntarla sul lungolago. LEGGI ANCHE:di: percorso e partecipantidi: Pogacar indiziato numero uno, Vingegaard e Mas pronti a sorprenderlo Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, il favorito numero uno è sicuramente Tadej Pogacar. Reduce da una stagione a detta di molti negativa – termine assolutamente ...

... prima della beffa finale (la seconda di fila dopo l'Udinese) nel recupero con il sinistro a... inoltre qualche episodio arbitrale sicuramente non ci ha'. A proposito di errori appunto, ...L'inseguimento dei, Van der Poel su tutti, è stato tardivo. All'asso olandese è rimasto il ... è Tadej Pogaar, fresco vincitore del suo secondodi Lombardia. Al suono della campanella la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il weekend portoghese sorride a Bautista e Razgatlioglu, Rea mostra i limiti della Kawasaki. Round solido per gli italiani, anche nelle Supersport Con il round di Portimao si chiude la parte europea d ...