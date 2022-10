Celebra le nozze d' argento | esce dalla chiesa e muore d' infarto a 48 anni

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 ottobre 2022)dopo lazione delled'd'. È la tragica fine di un uomo di 48, colto da un malore al termine dellazione dei suoi 25di matrimonio, sul sagrato delladi Santa Maria delle Grazie di Trani, in Puglia. L'uomo si è accasciato al suolo davanti agli occhi attoniti della moglie e di parenti e amici. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare l'uomo per diversi minuti ma ogni tentativo è risultato inutile. Un arresto cardiaco lo ha stroncato in quella che sarebbe stata una serata di festa e condivisione insieme agli affetti più cari, comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto, a cominciare ...