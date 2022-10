Cage Warriors 144 stasera in tv | programma | orario e streaming

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Venerdì 7 ottobre, presso la Fiera di Roma, avrà luogo l’edizione 144 di, la più importante promotion europea di MMA. L’evento sarà trasmesso in Italia ingratuito su MOLA TV dalle 19.45. Nel main event Michele Martignoni salirà sull’ottagonio in un match per il tiolo mondiale dei pesi gallo (-61kg) contro il britannico Dominique “The Black Panther” Wooding. Nella main card anche Carlo Pedersoli, atleta che in passato è stato protagonista in Ufc e Bellator.venerdì 7 ottobre Dominique Wooding (c) (134.9lbs) vs. Michele Martignoni (134.6lbs) Pesi gallo Carlo Pedersoli Jr. (168.7lbs) vs (170.2lbs) Madars Fleminas Pesi Welter Dylan Hazan (137.9lbs) vs. Jefferson Machado De Filippis (137.8lbs) 140lbs Catchweight Jasmine Favero (135lbs) vs. Awa Sow (134.5lbs) Pesi Gallo Dalle 21:00, Micol ...

È la più importante promotion europea di Mma, l'unica che organizza eventi anche negli USA, quella che ha lanciato tanti futuri campioni a cominciare da Conor McGregor. È, che oggi terrà alla fiera di Roma il suo primo evento italiano. Otto i match in scaletta con ben 7 nostri connazionali coinvolti, compreso Michele Martignoni nel main event valido per ..."Ho voglia di combattere e certi treni passano una volta sola - racconta Zaccaria alla vigilia - Convoglio fare il salto di qualità come professionista in questa disciplina. Il mio ...Cage Warriors 144 went down live in Rome, Italy on Friday, with bantamweight champ Dominique Wooding putting his belt on the line in the main event.