Verso Cremonese-Napoli | un dato fa sorridere gli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Continua la scalata deldi Luciano Spalletti, che con l’ultima eccelsa prestazione contro l’Ajax si porta a quota 9 punti nel girone di Champions League. Primo posto anche in Serie A per la squadra partenopea, che al pari con l’Atalanta, guida il campionato italiano con 20 punti. Il prossimo appuntamento in calendario per ilè contro la, domenica 9 ottobre alle ore 18:00. La squadra di Luciano Spalletti proverà a continuare la striscia di risultati utili contro i grigiorossi e soprattutto a cercare un distacco in classifica dalla formazione di Gian Piero Gasperini. Match in trasferta anche per la Dea che scenderà in campo alla Dacia Arena di Udine alle ore 15:00. FOTO: Getty Images,: i match passati Guardando indietro nel ...