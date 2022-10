Ucraina ultime notizie Ue | via a taglio consumo elettricità | prelievi società con profitti eccessivi

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Gli Stati Ue hanno adottato formalmente il regolamento sugli interventi di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che il presidente russo Putin non potrà salvarsi la vita dopo un attacco nucleare. L’ambasciatore russo Razov ha riferito che i giornali italiani sono pieni di fake news a proposito della guerra in