TS – “Una serata negativa può capitare”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) 2022-10-06 23:30:18 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: GRAZ (Austria) – “Milinkovic? Quando si gioca spesso la, sporca dal punto di vista tecnico, ci sta. Quando ho visto così ho preferito preservarlo“. Al termina del match di Europa League pareggiato 0-0 a Graz con lo Sturm, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “La prestazione è buona a livello mentale, stasera ho visto solo tanti errori a livello tecnico. Una squadra che non c’è mentalmente, con tutti i palloni persi in uscita, avrebbe perso. Questa situazione si accetta con più tranquillità. La partita nel secondo tempo si poteva anche vincere”. Lazio, Sarri: “In Europa League si è alzato il livello” “Qualche pallone l’abbiamo perso sull’aggressività avversario, ma altri ...

