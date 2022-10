Pagelle Sturm Graz Lazio | Bene Provede | delusione Milinkovic

(Di giovedì 6 ottobre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Europa League 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Europa League 2022/2023. TOP:, Marusic FLOP:, Felipe Anderson VOTI:(4-3-1-2): Siebenhandl 6.5; Gazibegovic 5, Affengruber 6, Wuthrich 6, Dante 7; Hierlander 6.5 (76? Ljubic 6), Stankovic 6, Prass 6.5 (85? Ingolitsch SV), Horvat 6.5 (70? Kiteishvili 6); Ajeti 6 (76? Sarkaria 5.5), Boving 6.5 (70? Fuseini 5.5). A disp.: Maric, Schutzenauer, Borkovic, Kiteishvili, Sarkaria, Jantscher, Oroz, Ingolitsch, Schnegg, ...

Il video con gli highlights diGraz - Lazio 0 - 0 , match valido per la terza giornata di Europa League 2022/2023. I ... LELediGraz - Lazio 0 - 0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la terza giornata di Europa League 2022/2023. Serve a tutti i costi una vittoria ai biancocelesti, ...Pagelle e tabellino di Sturm Graz-Lazio, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2022/23 ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Europa League 2022/23: pagelle Sturm Graz Lazio Le pagelle dei protagonisti ...