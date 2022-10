(Di giovedì 6 ottobre 2022) Match complicato inper ladi Maurizio Sarri:lola formazione biancoceleste si arena sullo 0-0. Non era una partita semplice, anche se ladi Maurizio Sarri si era presentata incon il vestito buono. Almeno per quello che consente il turnover e l’impegno europeo.loQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SerieANews

L'attività manifatturiera americanaa settembre. Lo segnala l' ISM Insitute for Supply Management sulla base del consueto ... Fonte function pinIt() {e = document.createElement('script'); e.... contro uno Spezia che dice poco in tutti e novanta i minuti 48': il check dellaconferma la ... la Lazio continua a dominare il gioco e il possesso del pallone, ma lo Spezia noni tentativi ... Il VAR frena la Lazio: è 0-0 in Austria contro lo Sturm Graz Le parole del campione non sono certamente passate inosservate. Bocciato l'uso della tecnologia nel mondo del calcio ...Il designatore ha analizzato la prima parte di campionato e annunciato che Maria Sole Ferrieri Caputi dirigerà Sassuolo-Salernitana, prima volta per ...