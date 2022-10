Cronaca | le ultime notizie di oggi 6 ottobre

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Tutti i fatti principali didella giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano la notizia dell'uomo barricato in casa con figlio a Roncadelle, in provincia di Brescia, che dopo ore di trattativa ha aperto ai carabinieri. Il bimbo di 4 anni sta bene. Il procuratore: "Il padre si è pentito, ma tecnicamente è sequestro. Sarà arrestato".

