Citterio torna al SIAL di Parigi e rafforza l’export puntando a un’ulteriore espansione nei mercati di Francia e Germania

Leggi su newsagent

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Dal 15 al 19 ottobreindove parteciperà al, il salone Internazionale dell’Alimentazione in quel diche riunisce, nuovamente in presenza, tutti gli operatori, produttori e compratori attorno alle grandi sfide mondiali e svela tendenze e innovazioni che caratterizzeranno l’industria agroalimentare del futuro. Per l’azienda di salumi un’occasione per incontrare nuovi buyer internazionali ere il proprio mercato estero, dove oggi è già presente in più di 50 Paesi del Mondo., che attualmente pesa il 65% dell’intero fatturato della storica realtà di salumi (510 mio nel 2021), resta infatti fondamentale all’interno del percorso di crescita e di continua internazionalizzazione dell’azienda. Ipiù ...