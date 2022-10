Arsenal-Bodo Glimt | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Riportiamo ledi, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro tedesco Harm Osmers, coadiuvato come assistenti dai connazionali Kempter e Schaal, e dal quarto uomo Schröder. VAR e AVAR saranno rispettivamente Dankert e il rumeno Hategan. Calcio d’inizio ore 21:00 all’Emirates Stadium di Londra. Prosegue nel suo grande momento l’che dopo il successo nel derby contro il Tottenham, si appresta ad ottenere un’altra vittoria per eguagliare il primato del girone. In attesa di recuperare la gara col PSV rinviata per la morte della regina, i Gunners fino ad ora hanno portato a casa i tre punti nella prima giornata contro lo Zurigo. Le reti di Marquinhos e Nketiah hanno permesso alla ...