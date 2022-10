VIDEO – Simeone: “Con questi compagni diventa facile. Bacio al tatuaggio? Ho un desiderio” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una notte perfetta quella del Napoli, gli azzurri conquistano la vittoria in terra olandese e si portano ancora una volta in testa al girone di Champions League. Dopo due anni di assenza il Napoli non poteva desiderare ritorno migliore nella massima competizione europea per club: gli azzurri chiudono il girone di andata a punteggio pieno. Uno dei protagonisti del match è stato sicuramente Giovanni Simeone, il cholito ha realizzato la sua seconda rete in Champions; queste le sue dichiarazioni in mixed zone: SimeoneDalla foto da bambino al gol di oggi che emozione? “Me la sono ricordata, è stata emozionante: mamma mi ha sempre portato a vedere le partite giocate da papà, è stato emozionante avere quella foto da bambino perché esserci in un posto come questo è stato speciale”. Sul tatuaggio: “Spero di baciare il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una notte perfetta quella del Napoli, gli azzurri conquistano la vittoria in terra olandese e si portano ancora una volta in testa al girone di Champions League. Dopo due anni di assenza il Napoli non poteva desiderare ritorno migliore nella massima competizione europea per club: gli azzurri chiudono il girone di andata a punteggio pieno. Uno dei protagonisti del match è stato sicuramente Giovanni, il cholito ha realizzato la sua seconda rete in Champions; queste le sue dichiarazioni in mixed zone:Dalla foto da bambino al gol di oggi che emozione? “Me la sono ricordata, è stata emozionante: mamma mi ha sempre portato a vedere le partite giocate da papà, è stato emozionante avere quella foto da bambino perché esserci in un posto come questo è stato speciale”. Sul: “Spero di baciare il ...

