Uomini e Donne | un’ex tronista annuncia di essere in dolce attesa Foto

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) La famiglia di Clarissa Marchese e Federico Gregucci si allarga: poco fa, infatti, l’exdihato tramite una tenerapubblicata sul suo profilo diin. Il post pubblicato da Clarissa la ritrae con la pancia in evidenza, mentre il marito Federico la bacia teneramente, tenendo sulle spalle la primogenita Arya. “Felici più che mai, presto in 4“, ha scritto l’exa corredo del tenero scatto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarissa Marchese (@clarissamarchese) Una bellissima notizia, che ha fatto anche la felicità dei milioni di fan che seguono quotidianamente la coppia, nata all’interno dello studio di ...

... "Io li tengo molto a bada, sfatiamo questo luogo comune che i facci fanno sempre la guerra alle, tante volte son leche ci fanno più guerra, ho tanti amici e colleghi a cui voglio bene e ..."La Lega hadi valore che possono ricoprire incarichi di grande responsabilità", ha detto il segretario aggiungendo di "avere idee chiare sul da farsi e sulla squadra da portare al ...Parla il direttore dell’hospice «Mons. Aurelio Marena» di Bitonto, un centro di cure palliative globali per malati terminali ...Il diverbio ha visto una delle donne coinvolte colpire un’altra con ... grandi dimensioni per usarlo come arma contro di loro. Gli uomini di via del Taglio hanno cercato di dissuaderla e ...