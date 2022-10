Red Bull e budget cap: tanto tuonò che alla fine (non) piovve (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “tanto rumore per nulla”, recitava una nota opera di William Shakespeare. E potrebbe essere il titolo della tragedia in cinque atti che ha messo in scena la Formula 1 sulla questione del budget cap della Red Bull. A Singapore era emerso che la scuderia campione del mondo avesse violato il tetto di spesa, e che rischiasse addirittura di perdere il titolo conquistato nel 2021. Molte le voci d’indignazione, soprattutto tra Mercedes (ma va?) e Ferrari. Ma adesso, dalle ultime indiscrezioni, la questione sembra destinata a ridimensionarsi. F1 e budget Cap: quei sospetti sulla Red Bull Red Bull: quanto rischia davvero per il budget cap? Secondo i media britannici, la FIA avrebbe accertato delle incongruenze sulle note di spesa trasmesse dal team, ma non si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “rumore per nulla”, recitava una nota opera di William Shakespeare. E potrebbe essere il titolo della tragedia in cinque atti che ha messo in scena la Formula 1 sulla questione delcap della Red. A Singapore era emerso che la scuderia campione del mondo avesse violato il tetto di spesa, e che rischiasse addirittura di perdere il titolo conquistato nel 2021. Molte le voci d’indignazione, soprattutto tra Mercedes (ma va?) e Ferrari. Ma adesso, dalle ultime indiscrezioni, la questione sembra destinata a ridimensionarsi. F1 eCap: quei sospetti sulla RedRed: quanto rischia davvero per ilcap? Secondo i media britannici, la FIA avrebbe accertato delle incongruenze sulle note di spesa trasmesse dal team, ma non si ...

