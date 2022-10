Quattro fumettiste che val la pena conoscere

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) C’era una volta un mondo di fumetti tutto maschile, dagli autori ai lettori, popolato di personaggi come Tex e Corto Maltese. Poi, qualcosa è cambiato, dapprima negli Usa. Dagli anni Ottanta e Novanta i manga e gli anime giapponesi (cioè l’animazione del manga stesso, ndr) hanno portato maschi e femmine e guardare le stesse storie, incoraggiando le nuove generazioni dia entrare in un mercato in crescita. Post Pink. Antologia di fumetto femminista guarda le foto Leggi anche › “Bonelli Story”: gli eroi dei ...

Finestre sull'Arte

... come Fumettibrutti , Zuzu , Elisa Macellari , Cristina Portolano e lescelte per Post ... "Negli ultimi tre -anni il manga è esploso ma non è solo un caso italiano: in tutto il mondo ...Marvels Marvels , miniserie a fumetti dinumeri scritta da Kurt Busiek e disegnata da Alex ... autrice iraniana del graphic novel autobiografico Persepolis , è una delle... Mostra di William Eisner al PAFF! di Pordenone