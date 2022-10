Orrore in Ucraina: scoperta camera di tortura con un contenitore pieno di denti d’oro (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Kiev – La polizia Ucraina ha reso noto di aver scoperto una “camera di tortura” nella città di Pisky-Radkivski, precedentemente occupata dai russi, nella regione nord-orientale di Kharkiv. Tra gli oggetti rinvenuti all’interno della stanza, anche un contenitore pieno di denti d’oro estratti. “Dopo la liberazione del villaggio di Pisky-Radkivski – ha scritto su Facebook Serhiy Bolvinov, capo del dipartimento investigativo della polizia nazionale nella regione di Kharkiv – i residenti locali hanno riferito alla polizia che nel seminterrato di una delle case, da cui provenivano costantemente urla, erano tenuti prigionieri residenti locali, soldati dell’Ato e prigionieri di guerra delle forze armate ucraine. Investigatori e pubblici ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Kiev – La poliziaha reso noto di aver scoperto una “di” nella città di Pisky-Radkivski, precedentemente occupata dai russi, nella regione nord-orientale di Kharkiv. Tra gli oggetti rinvenuti all’interno della stanza, anche undiestratti. “Dopo la liberazione del villaggio di Pisky-Radkivski – ha scritto su Facebook Serhiy Bolvinov, capo del dipartimento investigativo della polizia nazionale nella regione di Kharkiv – i resilocali hanno riferito alla polizia che nel seminterrato di una delle case, da cui provenivano costantemente urla, erano tenuti prigionieri resilocali, soldati dell’Ato e prigionieri di guerra delle forze armate ucraine. Investigatori e pubblici ...

