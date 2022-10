Ordine-Biasin | botta e risposta | Chiudo qui la discussione | devi fartene una ragione | non facciamo lo stesso mestiere

AreaNapoli.it

... il cui passivo è sceso rispetto allo scorso anno ma è pur sempre nell'del centinaio di milioni. Partendo da questa perdita nel bilancio dell'Inter, Fabrizioha fatto una riflessione ai ...... Prof.ssa Benetton Mirca (Pedagogia): Progettazione sostenibile delle reti , Prof.ssaChiara ... I posti sono limitati (massimo 30 per ciascun modulo) e verranno assegnati in base all'di ... Ordine, battibecco con Biasin sui social: 'Non facciamo lo stesso mestiere' Sui social si è accesa una discussione tra i due giornalisti Franco Ordine e Fabrizio Biasin. L'argomento in questione, è la gara dell'Inter giocata ieri in Champions contro il Barcellona.Domenica 2 ottobre, su Italia 1, in seconda serata, dopo la sosta della Serie A, torna con nuovo appuntamento “ Pressing ”. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia com ...