Le novità della beta 4 di iOS 16.1 e i probabili tempi di uscita (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ci sono almeno 2 novità interessanti da prendere in considerazione nella beta 4 di iOS 16.1. La nuova release sperimentale è stata distribuita nella serata di ieri sera 4 ottobre, ma solo agli sviluppatori. Si sta procedendo a grandi passi verso la versione finale dell’aggiornamento, anche se per la relativa uscita potremmo dover aspettare un poco in più. La nuovissima beta 4 è siglata come 20B5064c e sostituisce di fatto il pacchetto 20B5056e della terza beta, diramata non più di una settimana fa. Insieme all’ulteriore release sperimentale per gli iPhone, non è mancato l’appuntamento con la beta 5 di iPadOS 16.1(anche se i possessori degli iPad sono ancora in attesa di vedere il primo iPadOS 16 distribuito. Come già accennato, le novità previste ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ci sono almeno 2interessanti da prendere in considerazione nella4 di iOS 16.1. La nuova release sperimentale è stata distribuita nella serata di ieri sera 4 ottobre, ma solo agli sviluppatori. Si sta procedendo a grandi passi verso la versione finale dell’aggiornamento, anche se per la relativapotremmo dover aspettare un poco in più. La nuovissima4 è siglata come 20B5064c e sostituisce di fatto il pacchetto 20B5056eterza, diramata non più di una settimana fa. Insieme all’ulteriore release sperimentale per gli iPhone, non è mancato l’appuntamento con la5 di iPadOS 16.1(anche se i possessori degli iPad sono ancora in attesa di vedere il primo iPadOS 16 distribuito. Come già accennato, lepreviste ...

