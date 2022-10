Le attrici e cantanti francesi si tagliano i capelli in solidarietà con le donne iraniane

La Stampa

Lefrancesi in campo le donne dell'Iran. In un video diverse celebrità d'Oltralpe si tagliano i capelli sulle note della versione in persiano di 'Bella Ciao' per rendere omaggio alla ...Un taglio di capelli in solidarietà con le donne iraniana, è il gest di numerose attrice efrancesi da Juliette Binoche a Isabelle Adjani, Marion Cotillard a Isabelle Huppert a Julie Gayet a Charlotte Gainsbourg: in moltissime hanno aderito e ripetuto il gesto di protesta di ... Attrici e cantanti francesi si tagliano i capelli sulle note di "Bella ciao": il gesto in solidarietà con le proteste in Iran Le Attrici e cantanti francesi in campo le donne dell’Iran. In un video diverse celebrità d’Oltralpe si tagliano i capelli sulle note della versione in persiano di “Bella Ciao” per rendere omaggio all ...In un video postato su Instagram, le attrici francesi Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Huppert, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg e altre personalità del cinema francese hanno tagliato i c ...