Lamborghini - Nuove voci sulla possibile quotazione in Borsa

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Le dichiarazioni di Oliver Blume, neo amministratore delegato del gruppo Volkswagen, sull'"esercizio di allenamento" allaaffidato ai manager dei vari marchi controllati da Wolfsburg hanno già scatenato le prime speculazioni e indiscrezioni su operazioni analoghe alla recente offerta pubblica della Porsche. Secondo il quotidiano finanziario MF, il costruttore tedesco avrebbe già avviato lo studio di unadella, marchio non nuovo a diventare oggetto di speculazioni su possibili sbarchi sui mercati finanziari. Fase preliminare. La testata mette comunque in chiaro come il processo sia in una fase preliminare, richieda diversi passaggi formali e non è detto che vada a buone fine. A ogni modo, sembra ci siano stati già i primi sondaggi fra gli investitori e le prime valutazioni del caso, anche grazie all'opera ...