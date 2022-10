Classifica Assist Serie A 2022/23: guida Deulofeu (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Classifica Assist Serie A 2022/23: i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco la Classifica degli Assist della Serie A, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano. Classifica Assist Serie A 2022/23: non sono soltanto i bomber a fare la differenza, a decidere le partite rendendosi protagonisti degli episodi cruciali. Ci sono anche loro, i numeri dieci del calcio che fu, quelli che di “professione” innescano le punte e assicurano loro i rifornimenti necessari per segnare reti a grappoli. Una categoria particolarmente apprezzata dagli allenatori, ma non soltanto. Gli Assistman rappresentano infatti merce tanto rara quanto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022)/23: i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco ladeglidellaA, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano./23: non sono soltanto i bomber a fare la differenza, a decidere le partite rendendosi protagonisti degli episodi cruciali. Ci sono anche loro, i numeri dieci del calcio che fu, quelli che di “professione” innescano le punte e assicurano loro i rifornimenti necessari per segnare reti a grappoli. Una categoria particolarmente apprezzata dagli allenatori, ma non soltanto. Gliman rappresentano infatti merce tanto rara quanto ...

sportli26181512 : De Ketelaere a caccia del primo squillo. Ma intanto crea tre occasioni a partita: De Ketelaere a caccia del primo s… - sportli26181512 : Higuain, gol e assist: con quale compagno di squadra ha 'prodotto' più reti? Classifica: L'attaccante argentino ha… - infoitsport : Serie A - Atalanta-Fiorentina 1-0: Lookman su assist di Muriel, Gasperini è ancora primo in classifica - serieAnews_com : ?? #AtalantaFiorentina, a sbloccare il risultato ci pensa #Lookman su assist di #Muriel ?? Che avvio per la squadra… - Achille71373337 : @Alesp1672 @Anto_ni_o___ @TurboMilan1899 Per dire che la classifica degli assist conta relativamente, perché un ass… -