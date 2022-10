Campo minato. Bonelli e Fratoianni a Calenda: «Con la tua ricetta sarà destra per sempre» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nella politica italiana succede anche che Carlo Calenda si rivolga pubblicamente al Pd per attaccare il M5S ricevendo in cambia la reazione stizzita di Verdi e Sinistra Italiana, che non c’entrano niente. Un vero cortocircuito. Ma tant’è: alla lettera aperta su Repubblica del leader di Azione, rispondono, dallo stesso giornale, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Diciamo pure che tra i tre c’è un conto aperto da quando Calenda, dopo aver sottoscritto l’accordo con Letta, girò i tacchi per aver intravisto la sagoma dei due nell’alleanza poi abortita. A sinistra rissa permanente Questa, almeno, è la versione del fondatore del Terzo polo, che in realtà sapeva benissimo che Bonelli e Fratoianni facevano parte dell’intesa. La ripudiò solo di fronte alla rivolta dei suoi. Basta e avanza per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nella politica italiana succede anche che Carlosi rivolga pubblicamente al Pd per attaccare il M5S ricevendo in cambia la reazione stizzita di Verdi e Sinistra Italiana, che non c’entrano niente. Un vero cortocircuito. Ma tant’è: alla lettera aperta su Repubblica del leader di Azione, rispondono, dallo stesso giornale, Angeloe Nicola. Diciamo pure che tra i tre c’è un conto aperto da quando, dopo aver sottoscritto l’accordo con Letta, girò i tacchi per aver intravisto la sagoma dei due nell’alleanza poi abortita. A sinistra rissa permanente Questa, almeno, è la versione del fondatore del Terzo polo, che in realtà sapeva benissimo chefacevano parte dell’intesa. La ripudiò solo di fronte alla rivolta dei suoi. Basta e avanza per ...

