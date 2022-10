Budget cap Red Bull | aspettando la pronuncia FIA

La giornata che avrebbe dovuto far luce anzitutto sull' esistenza accertata di un'infrazione al tetto di spesa previsto sul campionato 2021 è ancora avara di notizie ufficiali. Questo nonostante a ...ULTIME INDISCREZIONI Mentre si attende ancora il comunicato ufficiale da parte della FIA, circolano nuove indiscrezioni riguardanti la violazione delda parte della Red Bull nella passata stagione. Secondo quanto riportato dai media inglesi, lo sforamento sarebbe inferiore al 5% dei 145 milioni di dollari stabiliti come tetto di spesa ...Si rincorrono le voci sui tempi per una nota ufficiale della Federazione in merito all'eventuale infrazione del tetto di spesa. Accreditate le indiscrezioni di una violazione "minore" ...Per molti, infatti, ora appare chiaro come l’apparente ritiro di Honda alla fine del 2021 e la richiesta di congelamento dei motori fino al 2026 della stessa Red Bull siano collegati al presunto ...