Auto | al via i nuovi incentivi con sconti fino al 50 I modelli

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) di Edoardo Nastri Ibonus sono dedicati a chi ha un reddito inferiore a 30.000 euro annui. Gliarrivanoa 7.500 euro per le elettriche È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regola iper l'acquisto dipoco inquinanti (con emissioni di CO2 compresa tra 0 e 60 grammi per chilometro) e per l'infrastruttura di ricarica ...

La Provincia di Cremona e Crema

APPROFONDIMENTI Incentivi2022, 10 ibride plug - in da comprare con lo sconto. I modelli e i ... La pubblicazione del nuovo decreto dà ilanche agli incentivi dedicati alle infrastrutture di ......, tra i più penalizzati in questa fase, con Pirelli & C e Stellantis che registrano alcune tra le performance peggiori assieme a Hera ed Enel e Banco Bpm . Limita i danni Atlantia dopo il... Inciviltà. Lotta al degrado: via le auto abbandonate Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente tra una Toyota e una Honda Civic alle 4,30 all’altezza di via Rolando Lanari ...Tentavano di rubare all'interno delle auto in sosta, ma sono stati visti e segnalati alle forze dell'ordine. E' successo sabato notte a Milano, intorno alle due, in via Valtellina. Un passante ha tele ...