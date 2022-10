Angelina Jolie contro Brad Pitt: "Violento con me e con i bambini" (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Los Angeles, 5 ott. (Adnkronos/Dpa) - Brad Pitt era "emotivamente e fisicamente Violento" nei confronti della sua ex moglie Angelina Jolie e dei loro figli. A rivelarlo è la stessa attrice affermando che questo comportamento l'ha indotta a chiedere il divorzio. In nuovi documenti legali, gli avvocati che rappresentano Jolie hanno dettagliato una serie di presunte azioni violente, avvenute su un aereo nel settembre 2016. Le affermazioni arrivano in una denuncia incrociata dell'attrice come parte della controversia legale in corso tra i due sulla vendita del loro vigneto in comproprietà nel sud della Francia. Le accuse delle presunte violenze del 2016 erano state precedentemente contenute in un rapporto redatto all'epoca dall'Fbi. I documenti depositati a Los Angeles ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Los Angeles, 5 ott. (Adnkronos/Dpa) -era "emotivamente e fisicamente" nei confronti della sua ex mogliee dei loro figli. A rivelarlo è la stessa attrice affermando che questo comportamento l'ha indotta a chiedere il divorzio. In nuovi documenti legali, gli avvocati che rappresentanohanno dettagliato una serie di presunte azioni violente, avvenute su un aereo nel settembre 2016. Le affermazioni arrivano in una denuncia incrociata dell'attrice come parte dellaversia legale in corso tra i due sulla vendita del loro vigneto in comproprietà nel sud della Francia. Le accuse delle presunte violenze del 2016 erano state precedentemente contenute in un rapporto redatto all'epoca dall'Fbi. I documenti depositati a Los Angeles ...

