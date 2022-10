Oro: prezzo in aumento a 1.712 dollari (Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA – prezzo dell’oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.712,40 dollari l’oncia con un aumento dello 0,61%. E’ quanto si legge in un breve lancio pubblicato oggi dall’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA –dell’oro inquesta mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.712,40l’oncia con undello 0,61%. E’ quanto si legge in un breve lancio pubblicato oggi dall’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista.

