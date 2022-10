Ladispoli Schiamazzi notturni | bottiglie e lattine vuote abbandonate a terra dopo l’uso Polizia di Stato e Polizia Locale chiudono un minimarket

infoitinterno : Ladispoli. Schiamazzi notturni, bottiglie e lattine vuote abbandonate a terra dopo l’uso. Polizia di Stato e Polizi… - misiagentiles : RT @CorriereCitta: Ladispoli, schiamazzi, rifiuti e bottiglie abbandonate a terra: chiuso un minimarket grazie alle segnalazioni dei cittad… - CorriereCitta : Ladispoli, schiamazzi, rifiuti e bottiglie abbandonate a terra: chiuso un minimarket grazie alle segnalazioni dei c… -

Il Corriere della Città

...nelle ore notturne nonchéprovenienti proprio dal locale in questione. Sempre in occasione degli ordinari controlli svolti nel corso della stagione estiva dal Commissariato di, ......nelle ore notturne nonchéprovenienti proprio dal locale in questione. Sempre in occasione degli ordinari controlli svolti nel corso della stagione estiva dal Commissariato di, ... Ladispoli, schiamazzi, rifiuti e bottiglie abbandonate a terra: chiuso un minimarket grazie alle segnalazioni dei cittadini In 2 esercizi commerciali è stata accertata la presenza di lavoratori sprovvisti di regolare contratto di lavoro, segnalati, per i necessari approfondimenti, all’Ispettorato del Lavoro. Inoltre, in un ...Nel corso della mattinata odierna gli agenti del commissariato di Ladispoli hanno dato esecuzione al provvedimento del Questore di Roma con il quale, a seguito di attenta istruttoria della Divisione P ...