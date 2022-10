(Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il consiglio federale dellaha ascoltato la relazione del segretario Matteoe gli hatoper proseguire i lavori con gli alleati per dare all’Italia un governo politico e all’altezza delle aspettative. Nel corso della riunione sono state approvate all’unanimità le priorità del partito: stop al caro bollette, estensione e rafforzamento della flat tax, sicurezza da riportare nelle città, via libera ai cantieri, taglio della burocrazia, valorizzazione di settori strategici come l’agricoltura, la pesca e il turismo. Nel corso del federale sono stati ipotizzati gli scenari futuri, ribadito l’ottimo lavoro delladi governo, ricordata la necessità di riportare al centro “la buona politica” chiudendo così la stagione dei ...

Marco02839896 : RT @Libero_official: Il consiglio federale della #Lega conferma 'pieno mandato' a #MatteoSalvini per trattare sul nascente governo. Ecco le… - LaNotifica : La Lega conferma il pieno mandato a Salvini - messina_oggi : La Lega conferma il pieno mandato a SalviniROMA (ITALPRESS) - Il consiglio federale della Lega ha ascoltato la rela… - IlModeratoreWeb : La Lega conferma il pieno mandato a Salvini - - pietro30199674 : RT @Libero_official: Il consiglio federale della #Lega conferma 'pieno mandato' a #MatteoSalvini per trattare sul nascente governo. Ecco le… -

TuttOggi

... infatti, con il passaggio e lavia codice/messaggio la compagnia telefonica scelta per il ... Durante la pandemiae M5s avevano presentato un emendamento ad hoc al decreto Cura Italia, ...Nel corso del federale sono stati ipotizzati gli scenari futuri, ribadito l'ottimo lavoro delladi governo, ricordata la necessità di riportare al centro 'la buona politica' chiudendo così la ... La Lega conferma il pieno mandato a Salvini "Metto per iscritto che io, personalmente, credo proprio di essere il candidato. Sono assolutamente convinto di sì". Ne è certo Attilio Fontana, attualmente governatore della Lombardia, di essere il n ...Giancarlo Giorgetti, a nome della Lega, pone alla presidente in pectore, Giorgia Meloni, la questione Salvini: "Mi sembra una candidatura naturale per il Viminale" ...