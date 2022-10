La doppietta di Raspadori | Kvara e Il meglio di Ajax - Napoli

DAZN_IT : Raspadori fa doppietta alla Johan Cruijff Arena ?? L'uomo Champions del Napoli ? #UCL #DAZN - Corriere : Napoli, lezione di calcio all’Ajax: sei gol, doppietta di Raspadori - pulcinella77 : RT @lucacerchione: #Napoli • 1ª italiana a segnare + 10 gol in prime 3 giornate #UCL; • Unica squadra italiana ad aver segnato 6 gol a #Joh… - antonellaa262 : Calcio Napoli: Doppietta di Raspadori, poi Zielinski, Kvaratskhelia, Simeone e Di Lorenzo: salgono tutti sulla gios… - apetrazzuolo : SKY - Napoli, Raspadori: 'E' fantastico segnare una doppietta in Champions! Grazie ai miei compagni e al mister Spa… -

Il Napoli travolge a domicilio l'Ajax e si prende la terza vittoria in tre gare di Champions League. Alla Johann Cruijff Arena finisce 6 - 1 per la ...... che continua a comandare il Gruppo A a punteggio pieno con 13 gol fatti e solo 2 subiti : decisiva ladioltre ai sigilli di Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone, che ... Raspadori a Sky: “Si fa fatica a sognare una doppietta in Champions. La squadra mi permette di esprimermi al meglio” Raspadori 8,5: prima da titolare in Champions League e prestazione da urlo. Lega il gioco benissimo, mette a segno una doppietta e serve anche un assist per Kvaratskhelia (20' s.t. Simeone 7 ...Due gol e un assist, il volto del Napoli in casa dell'Ajax è anche quello di Giacomo Raspadori. «Non è facile segnare una doppietta in Champions, soprattutto in una serata importante come questa» ha ...