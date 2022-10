Elon Musk fa infuriare l’Ucraina | Ma lui non ci sta: “Se hai a cuore il popolo ucraino, cerca la pace” (Di martedì 4 ottobre 2022) Sono bastati diversi tweet per far infuriare il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky che non ha gradito per nulla i piani geopolitici proposti da Elon Musk. Insomma, la pace sì, ma fino ad un certo punto. E’ apparso fin da subito chiara a tutta la comunità internazionale come i referendum di fine settembre d’annessione nei territori L'articolo Elon Musk fa infuriare l’Ucraina Ma lui non ci sta: “Se hai a cuore il popolo ucraino, cerca la pace” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 4 ottobre 2022) Sono bastati diversi tweet per faril presidente delVolodymyr Zelensky che non ha gradito per nulla i piani geopolitici proposti da. Insomma, lasì, ma fino ad un certo punto. E’ apparso fin da subito chiara a tutta la comunità internazionale come i referendum di fine settembre d’annessione nei territori L'articolofaMa lui non ci sta: “Se hai ailla” NewNotizie.it.

